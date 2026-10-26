Россияне выиграли все матчи группового этапа фестиваля ФИФА

Сборная России среди игроков не старше 15 лет обыграла команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола (ФИФА). Матч прошел в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане, сообщает ТАСС .

У россиян отличились Матвей Родионов (8-я минута), Илья Храбрый (14-я), Матвей Абдулхаликов (32-я) и Анатолий Цимин (35-я).

Таким образом, подопечные российских тренеров выиграли все встречи группового этапа. Ранее они разгромили Судан (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистан (8:0).

Турнир проходит в формате 8×8 на полях уменьшенного размера: команды играют два тайма по 20 минут. На первом предварительном этапе сборные разделены на группы, после чего в зависимости от занятых мест попадают в свою сетку плей-офф — победители групп играют в одном дивизионе. Далее команды делятся на пары: выигравший проходит дальше, а проигравший встречается с уступившим в другой паре. Всего каждая сборная проведет по 10 матчей.

Российская команда впервые с 2022 года выступает на турнире под эгидой ФИФА — под флагом страны и в сопровождении национального гимна.

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