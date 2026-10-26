В Подольске завершили первый тур школьной лиги по волейболу

Команды лицея Климовска и гимназии № 4 стали победителями матчей группы Г первого тура Подольской школьной лиги по волейболу. Встречи прошли 26 октября в «Спорт-сервисе», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подольске 26 октября завершился первый тур школьной лиги по волейболу. В «Спорт-сервисе» встретились команды группы Г — лицея Климовска, гимназии № 4 и школы № 24. Среди юношей победили лицеисты Климовска, среди девушек — волейболистки четвертой гимназии.

Главный эксперт отдела по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий Эльвира Вопиловская рассказала, что матчи обслуживали квалифицированные судьи по правилам профессионального волейбола. Команды играли до двух побед в партиях, партии — до 25 очков. Трансляцию на сайте смотрели одноклассники и родители, а на площадке участников поддерживали учителя физкультуры.

Учитель лицея Климовска Михаил Андреев отметил, что небольшая разница в возрасте помогает ему находить общий язык с учениками, подбирать слова поддержки и добиваться прогресса.

Капитан команды гимназии № 4 Ксения Авилова занимается волейболом с семи лет и присоединилась к школьной сборной сразу после ее создания.

«У нас команда дружная, потому что мы все в одном классе, за исключением некоторых игроков, поэтому все друг друга давно знаем, и у нас у всех хорошие отношения между собой», — рассказала Ксения.

Расписание следующих матчей вскоре опубликуют на сайте Подольской школьной лиги. Следить за встречами также можно в социальных сетях проекта.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.