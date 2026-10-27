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При ударах ВВС Иордании по Сирии погибли пять человек

Происшествия

В результате авиаударов ВВС Иордании по провинции Дераа на юге Сирии погибли 5 мирных жителей, в том числе женщины и дети, сообщает РИА Новости.

«Пять мирных жителей, включая женщин и детей, погибли в результате иорданских авиаударов по ряду объектов в сельской местности провинции Дераа», — говорится в заявлении главного департамента здравоохранения провинции.

Другие подробности не уточняются.

Ранее иорданские ВВС нанесли удары по складам с оружием и наркотиками незаконных группировок у сирийско-иорданской границы.

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