При ударах ВВС Иордании по Сирии погибли пять человек
В результате авиаударов ВВС Иордании по провинции Дераа на юге Сирии погибли 5 мирных жителей, в том числе женщины и дети, сообщает РИА Новости.
«Пять мирных жителей, включая женщин и детей, погибли в результате иорданских авиаударов по ряду объектов в сельской местности провинции Дераа», — говорится в заявлении главного департамента здравоохранения провинции.
Другие подробности не уточняются.
Ранее иорданские ВВС нанесли удары по складам с оружием и наркотиками незаконных группировок у сирийско-иорданской границы.
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