Двоюродного племянника князя Монако нашли мертвым

Двоюродного племянника князя Монако Антуана де Масси нашли мертвым в одном из скверов княжества, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Monaco Matin.

Антуану де Масси было 29 лет. Он доводился внуком принцессе Антуанетте (старшая сестра князя Ренье III) и двоюродным племянником князю Монако Альберу II.

Отмечается, что 25 октября он не пришел на семейный обед, поэтому один из его родственников обратился в полицию. Несколько часов спустя тело мужчины обнаружили.

По камерам видеонаблюдения удалось распознать человека, который находился недалеко от места происшествия. Проводится расследование.

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