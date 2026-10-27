Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, что самым коротким рабочим месяцем в 2027 году станет январь, россияне будут работать всего 15 дней, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что такой график работы в январе 2027 года связан с большим числом нерабочих дней, в том числе с учетом новогодних праздников, которые продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

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