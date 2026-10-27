Спасатели перечислили самые опасные пляжи Бали

В поисково-спасательном управлении Денпасара службы BASARNAS назвали самые опасные пляжи Бали, изучив данные о происшествиях с иностранцами за январь–сентябрь 2026 года, сообщает РИА Новости .

В это число попали Чемонгкак, Паданг-Паданг, Ньянг-Ньянг, Темблес и Келингкинг.

Среди основных опасностей для отдыхающих — приливы, сильные течения и скалистые обрывы.

Например, на пляжах Чемонгкак и Паданг-Паданг помощь потребовалась четырем россиянам, которым прилив отрезал путь к берегу.

Кроме того, смертельные случаи произошли на пляже Темблес, где туриста из Польши унесло течением, и на пляже Келингкинг на острове Нуса-Пенида, где австралийка упала со скалы.

Ранее российская туристка подверглась нападению на Бали после конфликта из-за дуриана — фрукта, известного своим запахом протухших яиц и канализации.

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