Туристку избили на Бали из-за самого вонючего в мире фрукта

Российская туристка подверглась нападению на Бали после конфликта из-за дуриана — фрукта, известного своим запахом протухших яиц и канализации. Продавец избил ее и разбил телефон, сообщает Baza .

Туристка вместе с детьми решила попробовать дуриан. Однако, купив фрукт, она обнаружила, что внутри он сгнил. Женщина потребовала вернуть деньги.

Продавец согласился лишь заменить один плод на другой, но вскоре накинулся на россиянку. Он начал избивать ее и разбил телефон.

На защиту матери бросился ее восьмилетний сын. Мальчик колотил нападавшего по спине, чтобы тот отпустил женщину. В это время трехлетняя дочь туристки стояла одна у дороги.

По предположению пострадавшей, продавец подумал, что россиянка собиралась его обмануть. Теперь она собирается обратиться в местную полицию.

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