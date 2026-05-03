ВВС Иордании нанесли удары по складам оружия в Сирии
Иорданские ВВС нанесли удары по складам с оружием и наркотиками незаконных группировок у сирийско-иорданской границы, сообщает РИА Новости.
Как сообщило министерство обороны королевства, «операция была направлена на производственные мощности, мастерские и склады, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики на территорию Иордании».
«Мы поразили места незаконной торговли оружием и наркотиками на северной границе королевства», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 28 февраля вооруженные силы США и Израиля начали операцию против Ирана. Удары наносились по крупнейшим городам, включая столицу Тегеран. В Вашингтоне эти действия объяснили необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угрозы со стороны Ирана.
Позднее Корпус стражей исламской революции объявил о масштабном ответном ударе по израильским объектам. Также были атакованы американские цели в ряде государств региона: Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
В ходе нанесения ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высших руководителей республики.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.