ВВС Иордании нанесли удары по складам оружия в Сирии

Иорданские ВВС нанесли удары по складам с оружием и наркотиками незаконных группировок у сирийско-иорданской границы, сообщает РИА Новости .

Как сообщило министерство обороны королевства, «операция была направлена ​​на производственные мощности, мастерские и склады, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики на территорию Иордании».

«Мы поразили места незаконной торговли оружием и наркотиками на северной границе королевства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 28 февраля вооруженные силы США и Израиля начали операцию против Ирана. Удары наносились по крупнейшим городам, включая столицу Тегеран. В Вашингтоне эти действия объяснили необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угрозы со стороны Ирана.

Позднее Корпус стражей исламской революции объявил о масштабном ответном ударе по израильским объектам. Также были атакованы американские цели в ряде государств региона: Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В ходе нанесения ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высших руководителей республики.

