В Туапсе убрали почти 95 процентов нефтепродуктов после атаки БПЛА

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что в Туапсе после разлива в результате атаки беспилотников на НПЗ убрали почти 95% нефтепродуктов, сообщает РИА Новости .

"Сейчас у нас получилось убрать практически 95% того, что разлилось, локализовать то, что еще где-то находится. Мы мониторим и убираем уже вручную те места, которые мы знаем", - заявил он в эфире "Соловьев Live".

Во вторник Туапсе из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на НПЗ. Жителей ближайших домов эвакуировали в школу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе потенциально грозит экологической катастрофой. Об этом он сказал на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.