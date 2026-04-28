Путин: возможны экологические последствия после атаки ВСУ на Туапсе

Президент России Владимир Путин заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе потенциально грозит экологической катастрофой. Об этом он сказал на совещании по обеспечению безопасности на выборах. Отрывок выступления главы государства показал журналист телеканала «Россия — 1» Павел Зарубин.

Путин отметил, что противник все чаще наносит удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. В качестве примера президент привел атаки на энергетические объекты в Туапсе. По его словам, такие удары могут повлечь серьезные экологические последствия для региона. Путин подчеркнул, что это становится устойчивой тенденцией в действиях украинских сил.

Глава государства также сообщил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьезных угроз в городе на данный момент. Местные жители и службы справляются с теми вызовами, с которыми им приходится сталкиваться. Президент призвал и впредь держать ситуацию на контроле.

Ранее в Туапсе произошли атаки беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщали о перехвате большинства дронов над территорией Краснодарского края. Однако, по словам местных властей, некоторые объекты все же получили повреждения.

