Дорогу возле метро «Первомайская» затопило из-за сильного ливня в Москве
Дорогу возле станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метрополитена затопило из-за сильного ливня на востоке столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Из-за скопления воды автомобильное движение в этом районе осложнено. Водителям приходится либо снижать скорость, либо искать альтернативные маршруты.
На опубликованных кадрах видно, как в результате непогоды на участке проезжей части образовалась огромная лужа. На место прибыли специалисты с помпами, чтобы откачивать воду.
«Из-за погодных условий возможны локальные корректировки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», — говорится в сообщении столичного Дептранса.
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