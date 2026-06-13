Дорогу возле метро «Первомайская» затопило из-за сильного ливня в Москве

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Из-за скопления воды автомобильное движение в этом районе осложнено. Водителям приходится либо снижать скорость, либо искать альтернативные маршруты.

На опубликованных кадрах видно, как в результате непогоды на участке проезжей части образовалась огромная лужа. На место прибыли специалисты с помпами, чтобы откачивать воду.

«Из-за погодных условий возможны локальные корректировки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», — говорится в сообщении столичного Дептранса.

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