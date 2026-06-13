Семиметровый питон задушил и проглотил женщину в Индонезии
Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори
В Индонезии 44-летнюю женщину задушил и съел питон, когда она вышла пасти скот, сообщает The Sun.
Удав укусил женщину за ногу, она закричала. В это же время гигантская рептилия обвилась вокруг ее тела, задушила и начала есть.
Ее обеспокоенный 52-летний муж отправился на поиски, когда жена не вернулась домой вечером. Он нашел неподвижное тело супруги, которое наполовину застряло в пасти змеи. Она находилась всего в нескольких метрах от их дома.
Пытаясь спасти жену, мужчина зарубил питона насмерть, но к тому моменту женщина уже была мертва. Услышав шум, местные жители бросились на место ЧП и помогли извлечь тело погибшей.
Как подтвердил начальник полиции Аднан Вахью Кашоги, на жертву напали во время работы в саду недалеко от дома.
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