300 бригад «Мосводостока» дежурят в столице из-за сильного ливня
Фото - © Е. Самарина. Mos.ru
300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах Москвы из-за мощного ливня, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Из-за ливней в разных районах мегаполиса специалисты осуществляют мониторинг улично-дорожной сети и устраняют временные скопления воды.
Также сотрудники «Мосводостока» при необходимости открывают решетки водоприемных колодцев для оперативного пропуска дождевой воды в городскую водосточную сеть.
Сообщить о скоплениях воды можно по телефонам диспетчерской службы или в личные сообщения аккаунта ГУП «Мосводосток» в соцсети «Вконтакте». Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
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