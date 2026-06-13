300 бригад «Мосводостока» дежурят в столице из-за сильного ливня

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300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах Москвы из-за мощного ливня, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Из-за ливней в разных районах мегаполиса специалисты осуществляют мониторинг улично-дорожной сети и устраняют временные скопления воды.

Также сотрудники «Мосводостока» при необходимости открывают решетки водоприемных колодцев для оперативного пропуска дождевой воды в городскую водосточную сеть.

Сообщить о скоплениях воды можно по телефонам диспетчерской службы или в личные сообщения аккаунта ГУП «Мосводосток» в соцсети «Вконтакте». Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.

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