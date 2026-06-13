Наталья Бардо посоветовала сыну «сажать женщину на свою шею с молодости»

Российская актриса театра и кино в шутливой форме посоветовала сыну «сажать женщину на свою шею с молодости».

«А то, что я сижу у папы на шее… Ну, ты знаешь, сынок, во многих семьях такое бывает. И, конечно, те мужчины, которые позволяют это делать, они, эти мужчины, всегда самые лучшие, и нет им равных. Так что ты тоже учись сажать женщину на свою шею с молодости», — сказала Бардо на видео, опубликованном в личном блоге.

Сын отреагировал на совет матери с неожиданной практичностью. «А что, если она будет весить больше, чем я в два раза?» — задал он вопрос.

С 2015 года Наталья Бардо состоит в отношениях с режиссером Марюсом Вайсбергом. В 2016 году у звездной пары родился сын Эрик.

Ранее звезда «Ранеток» Янина Студинина заявила, что хочет родить еще двоих детей. Актриса готова поправиться только ради беременности, а набирать вес ради ролей она не собирается.

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