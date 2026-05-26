Звезда «Ранеток» заявила, что хочет родить еще двоих детей

Янина Студинина рассказала, что мечтает о сыне и не готова полнеть ради ролей

Актриса Янина Студилина сообщила, что планирует снова стать матерью и хочет еще двоих детей. Об этом она рассказала на Премии Гильдии кастинг-директоров, пишет Газета.ru .

Звезда сериала «Ранетки» призналась, что готова к пополнению в семье. По словам Студилиной, пол будущего ребенка для нее не принципиален, однако ей хотелось бы сына, так как дочь у нее уже есть.

«Поправляться готова только ради беременности. Это пожалуйста. Конечно, очень хочу (ред. — детей). Я двоих еще хочу. Мальчика, конечно, хотелось бы, девочка есть», — рассказала Студилина.

При этом актриса подчеркнула, что набирать вес ради ролей она не собирается. С возрастом, по словам артистки, возвращаться в прежнюю форму становится сложнее, поэтому рисковать фигурой она не хочет.

Также Студилина вспомнила о самом трудном кастинге в карьере — пробах в сериал «Остров».

«Я зашла в комнату, где сидели 14 продюсеров. Представляете, пробы! Вот так 14 человек сидит. Я не знала, кто из них продюсер, кто режиссер. Это так волнительно было, но все получилось», — поделилась Студилина.

Ранее актриса опубликовала фото в бикини по просьбе поклонников.

