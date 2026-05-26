Подмосковье представило стенд на Международном форуме по безопасности

На первом Международном форуме по безопасности Московская область представила собственный стенд. На нем отмечены лучшие производители оборудования этой сферы, начиная с программного обеспечения и заканчивая авиадеталями, передает корреспондент РИАМО.

«Мы представляем нашу продукцию, конкретно это — снайперские винтовки, патроны, которые полностью из наших комплектующих, за исключением пороха и капсюл-воспламенителя. Также у нас в инициативном порядке изготавливается антидроновый патрон, который превращает автомат в более эффективное средство для борьбы с БПЛА противника», — рассказал журналистам заместитель генерального директора ООО «ТСС» Владимир Гребенюк.

Также на экспозиции была представлена продукция подмосковного предприятия «Армоком», которое занимается производством защитной амуниции.

«Наше предприятие существует более 30 лет. Мы занимаемся разработкой и производством индивидуальных средств бронезащиты: бронешлемы, бронещиты, защитные противоосколочные костюмы. То есть очень широкий ассортимент. Мы постоянно расширяемся, чтобы выполнять задачи, которые перед нами ставят силовые структуры», — рассказала представителям СМИ старший специалист по работе с клиентами предприятия «Армаком» Наталия Фотомчкина.

Она добавила, что на стенде представлен костюм «Вулкан — ВКС», изготовленный специально для пилотов вертолетов. Комплект состоит из ткани, которая может выдерживать открытое пламя в течение10 секунд. Также в костюм входит разгрузочный жилет и противоосколочный бронежилет.

В том числе на стенде свою продукцию представили компании «Рубин», «Зенит», «Квадросим» и «Скантроник».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.

