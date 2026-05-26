Андрей Воробьев принял участие в заседании совета законодателей ЦФО

В Московской области прошел совет законодателей ЦФО. В нем принял участие губернатор региона Андрей Воробьев. Заседание было организовано под руководством полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щеголева, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

На встрече поговорили об успешных практиках субъектов РФ. Обсудили возможность их внедрения на федеральном уровне. В числе основных тем оказалась поддержка участников СВО и членов их семей. Также обсудили вопросы демографии, развития цифровых технологий и молодежного парламента.

Воробьев подчеркнул, что встречу провели в том числе для того, чтобы исполнительная и законодательная власть осознавали приоритеты, вызовы, с которыми приходится сталкиваться, и справлялись с ними.

В ЦФО входят 18 регионов. В нем живут 40 млн человек.

«Считаю, что и на уровне губернаторов, и на уровне парламентов мы должны обязательно обмениваться информацией — касается ли это отдыха детей или помощи нашим героям. Все это принципиально важно, и мы считаем эту работу для себя первостепенной. Надеемся, что площадка совета законодателей станет хорошим местом для обмена опытом. Нам очень приятно, что Московскую область выбрали для проведения встречи в этот раз», — отметил губернатор.

