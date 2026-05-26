На КПО Подмосковья нашли карманные часы «Молния» 1970–1980-х годов

Коллекцию музея «Культурный слой» при КПО Московской области пополнили механические карманные часы «Молния» 1970–1980-х годов выпуска. Сотрудники обнаружили их на ленте сортировки в мае 2026 года и передали в экспозицию, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Механические карманные часы с ручным подзаводом изготовлены Челябинским часовым заводом из нержавеющей стали. Внутри установлен механизм 36-го калибра на 18 рубиновых камнях. Такая конструкция считалась надежной: часы могли работать без ремонта десятилетиями. На нержавеющих моделях заводная головка часто имела усиленный квадратный хвостовик, что повышало износостойкость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в регионе крупное производство, на котором каждый год будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал», который входит в структуру ГК «Промтех».

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — сказал глава региона.