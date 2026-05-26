Мособлдума представила опыт Подмосковья по демографии на совете ЦФО

Заседание совета законодателей Центрального федерального округа прошло в доме правительства Подмосковья, где обсудили демографическую политику и поддержку женщин. Опыт Московской области по профилактике абортов и развитию системы родовспоможения планируют распространить на регионы ЦФО, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Одной из ключевых тем заседания стало решение демографических задач и укрепление здоровья женщин. Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев подчеркнул важность этой повестки и поблагодарил участников за вовлеченность в работу.

Председатель Совета, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что деятельность в этом направлении продолжат с акцентом на поддержку материнства и детства. По его словам, из 18 субъектов Центральной России в восьми уже приняты законы, ограничивающие склонение к прерыванию беременности. Комплексная система профилактики действует пока только в Московской и Рязанской областях.

«Наш закон разработан с учетом мнений всех конфессий, поддержан губернатором Андреем Воробьевым, медицинским сообществом и общественностью. Его цель — исключить практику принуждения женщин к абортам и одновременно дать им реальную опору и уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В Подмосковье выстроена трехуровневая система родовспоможения. Она включает 26 специализированных учреждений, 10 центров репродуктивного здоровья и проект «Наша женская консультация». Также работают 40 кабинетов доабортного консультирования и шесть центров медико-социальной помощи.

«Фундамент нашей работы — система доабортного консультирования. Мы закрепили использование врачами специальных речевых модулей, соблюдаем «дни тишины». Перед процедурой обязательно проводится УЗИ с демонстрацией сердцебиения плода — это помогает женщине принять более взвешенное решение», — пояснил председатель Совета.

Семьям при рождении ребенка предоставляют меры поддержки: подарочный набор новорожденного или денежную выплату, а также ежемесячные региональные выплаты на питание и другие нужды.

«По итогам 2025 года 1709 женщин — 56% от обратившихся — приняли решение сохранить беременность после консультаций. При участии губернатора был принят приказ Минздрава России, исключивший возможность искусственного прерывания беременности в амбулаторных условиях. Теперь процедура проводится только в условиях дневного или круглосуточного стационара», — отметил Игорь Брынцалов.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.