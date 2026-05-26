Лысина на счастье: московские выпускники терли голову директора на удачу

В московской школе № 548 существует забавная традиция, которой уже 20 лет. Выпускники учебного заведения трут лысину своего директора — на удачу. 26 мая этот момент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы» .

Ритуал проходит прямо в стенах школы, и педагоги относятся к нему с пониманием и юмором.

На опубликованных кадрах видно, как девушки в платьях и юноши в костюмах с ленточками выпускников шли друг за другом и сначала клали руку на голову директору, затем пожимали его руку. Мужчина позволял детям тереть свою лысину.

После того как лысина была потерта, а рука директора пожата, дети прикасались к красному флагу.

26 мая в московских школах прошли последние звонки для выпускников 9-го и 11-го классов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.