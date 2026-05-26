Матвиенко дала задачу разобраться с налогами предприятия «Северсталь»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала официальное поручение детально разобраться в ситуации с налоговыми отчислениями компании ПАО «Северсталь» и представить предметные предложения по решению данного вопроса. Об этом в своем канале в МАКС рассказал сенатор от Вологодской области Роман Маслов.

До этого ходе 612-го пленарного заседания в рамках «Правительственного часа» сенатор адресовал главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову вопрос. Он касался бюджетов многих российских регионов.

По словам сенатора, в 2025–2026 годах по всей стране фиксируется существенное падение доходов бюджетов субъектов РФ от налога на прибыль градообразующих предприятий. Крупные игроки рынка, включая «Северсталь», начали активно использовать механизмы возврата излишне уплаченных налогов за прошлые периоды.

Подобная практика наносит серьезный удар по исполнению социальных обязательств на местах. Так, только за февраль-апрель 2026 года казна Вологодской области лишилась 3,3 млрд рублей ожидаемого налога на прибыль.

Ситуация осложняется тем, что указанные денежные средства региональные власти уже успели распределить и израсходовать. Из-за этого компенсировать дефицит приходится за счет текущего бюджета, урезая финансирование других важных государственных задач.

Сенатор совместно с правительством Вологодской области разработал и направил в Совет Федерации пакет регуляторных мер. В качестве долгосрочного решения предлагается запустить совместную законодательную инициативу по внедрению фиксированного минимального налога на прибыль. Он может рассчитываться в размере от 0,5% до 1% от общего объема выручки предприятий.

По мнению Маслова, это гарантирует регионам стабильный источник поступлений.

В качестве экстренных временных мер для ПАО «Северсталь» выдвинуты предложения законодательно перенести предельный срок подачи заявлений на возврат налога на прибыль на 2028 год. Еще предлагают обязать компанию осуществлять платежи в региональный бюджет в минимальном объеме, предусмотренном действующим инвестиционным соглашением.

