Студент из Одинцовского округа выиграл турнир по боксу в Наро-Фоминске

Иван Иваньков обучается в ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» по специальности «Сварочное производство» в кластере «Топливно-энергетический комплекс» федеральной программы «Профессионалитет». На соревнованиях в Наро-Фоминском городском округе он продемонстрировал уверенную технику и силу воли, завоевав первое место в упорной борьбе. Турнир был посвящен памяти мастера спорта России Василия Захаренко.

Успех студента стал примером того, как можно совмещать учебу и активные занятия спортом, достигая высоких результатов.

Ранее студенты техникума также отличились на Всероссийском патриотическом проекте «Сыны и Дочери Отечества». На XI Всероссийском конкурсе театрального искусства Игнат Строганов занял второе место в номинации «Художественное слово». Танцевальный коллектив учебного заведения стал дипломантом XI Всероссийского конкурса танцевального искусства в категории «Патриотический танец».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.