Редчайший малыш-оцелот появился на свет в зоопарке Новосибирска

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило настоящий беби-бум — 2 марта 2026 года у пары оцелотов родился детеныш, и это самец. Для самки, которая уже в третий раз стала мамой, роды прошли благополучно, и она снова проявляет себя как очень заботливая родительница. Зоопарк показал видео с новым обитателем в своем Telegram-канале .

Маленький оцелот уже начинает выходить на прогулки, но всегда под ее чутким контролем: при малейшей опасности котенок мгновенно прячется в домик.

Пока малыш питается маминым молоком, но уже пробует мясо, активно играет с игрушками и с интересом исследует окружающий мир. Каждое такое событие в зоопарке — не просто повод для радости, а важный шаг в сохранении исчезающего вида.

Оцелоты крайне редко размножаются в неволе, и Новосибирский зоопарк остается одним из немногих в России, где можно увидеть детенышей этого редкого хищника.

Оцелот — удивительный представитель семейства кошачьих, которого часто называют миниатюрным ягуаром. У него длинное тело, выразительные пятна на шерсти и невероятно грациозные движения. Из-за красивого меха этих животных долгое время массово истребляли, и они оказались на грани полного уничтожения. В настоящее время оцелоты занесены в Международную Красную книгу, а в дикой природе изучать их сложно из-за скрытного и ночного образа жизни.

Появление на свет каждого нового детеныша оцелота — это огромный успех для зоопарка и серьезный вклад в мировую программу по сохранению редких видов. Сотрудники зоопарка внимательно следят за самкой и ее малышом и надеются, что маленький хищник будет расти крепким и здоровым. Посетители уже могут наблюдать за трогательными прогулками семейства, пока издалека и с соблюдением всех правил.

