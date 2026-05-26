сегодня в 20:38

Частный жилой дом загорелся и частично обрушился в Липецке

Сильный пожар произошел в частном жилом доме на улице Баумана в Липецке. Здание серьезно пострадало — там произошло частичное обрушение, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Предварительно, возгорание сопровождалось хлопком. Более того, огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили и надворные постройки.

На месте с огнем борются пожарно-спасательные подразделения. Также там дежурят полицейские и медики. Предварительно, после обрушения дома под завалами могут находиться люди.

Также губернатор опроверг появившуюся в СМИ версию, что причиной пожара стало падение БПЛА. Причины происшествия устанавливаются.

