МО РФ предложило ввести особый режим полетов в Московской воздушной зоне

Росавиация официально прокомментировала информацию о возможном введении ограничений для малой авиации в Московской воздушной зоне. Ведомство подтвердило, что получило представление от министерства обороны России. Документ предлагает установить особый режим для полетов гражданских воздушных судов на высоте от 0 до 5100 метров в пределах центрально-европейской части России, включая воздушное пространство над Москвой и областью.

В Росавиации подчеркнули, что предлагаемые ограничения затронут далеко не всех. Регулярные и чартерные пассажирские рейсы, выполняемые по расписанию из аэропортов Московского авиаузла, продолжат летать в обычном режиме. Также исключение сделано для санитарной авиации и эвакуационных вылетов, полетов для авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также для авиационных работ по государственным контрактам.

Возможность введения такого особого режима, как поясняют в Росавиации, уже предусмотрена действующими Федеральными правилами использования воздушного пространства (пункт 55). Согласно этим правилам, особый режим вводит сама Росавиация, но только по представлению Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Все необходимые для этого документы в настоящее время будут согласовываться с заинтересованными ведомствами.

В случае если решение о вводе ограничений будет принято, Росавиация пообещала своевременно проинформировать всех пользователей воздушного пространства. Будут названы точные сроки действия особого режима и перечень конкретных ограничений. Пока же ведомство призывает не драматизировать ситуацию: речь идет о стандартной процедуре взаимодействия гражданской и военной авиации для обеспечения безопасности полетов.

