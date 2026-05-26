Река Тешебс вышла из берегов: машины утонули на парковках в Архипо-Осиповке

Несколько курортов Краснодарского края пострадали от мощного ливня, обрушившегося на регион 26 мая. Самая сложная ситуация сложилась в Архипо-Осиповке, где ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Видео с затопленными улицами и мощными потоками воды опубликовал SHOT .

Из-за обильных осадков река Тешебс вышла из берегов и затопила прилегающие территории. Под водой оказались автомобили на парковках, залило трансформаторную станцию, а также два жилых дома.

Соседние курортные поселки также не избежали последствий разгула стихии. В Джубге не выдержала нагрузок набережная — она частично обрушилась. В бухте Инал ситуация оказалась не лучше: залповый ливень в сочетании с ураганным ветром повредил торговые павильоны и пляжную инфраструктуру. Во всех трех локациях работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия непогоды.

Предварительно обошлось без пострадавших. Однако материальный ущерб, судя по первым кадрам с мест, будет серьезным. Особенно пострадала техника, которую владельцы оставили под открытым небом: многие машины буквально утонули в потоках воды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.