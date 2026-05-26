В районе метро «Красносельская» задерживаются трамваи
Вечером 26 мая в районе метро «Красносельская» задерживаются трамваи. Причиной стали повреждения контактной сети сторонним транспортом, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Отмечается, что маршруты временно изменены.
Пассажиров просят следить за объявлениями водителей.
Ранее в Кемерове трамвай № 8 сошел с рельсов на остановке «Угловая улица». Пострадавших нет, движение восстановили в течение часа.
