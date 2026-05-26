В Каспийске задержали пьяного выпускника за рулем
В Каспийске выпускник сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Он ездил по району и создавал опасные ситуации, сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как машина едет по газону, а за ней бегут прохожие. Позже подключились сотрудники полиции.
Пьяного школьника удалось задержать после того, как машина застряла и заглохла. Выпускника доставили отдел.
В результате инцидента никто не пострадал.
