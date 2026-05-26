сегодня в 22:52

В Каспийске задержали пьяного выпускника за рулем

В Каспийске выпускник сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Он ездил по району и создавал опасные ситуации, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как машина едет по газону, а за ней бегут прохожие. Позже подключились сотрудники полиции.

Пьяного школьника удалось задержать после того, как машина застряла и заглохла. Выпускника доставили отдел.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в поселке Рылеево Раменского муниципального округа Московской области произошла трагедия — грузовой автомобиль «ГАЗель» насмерть сбил 12-летнего подростка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.