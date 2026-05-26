Фото - © Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

сегодня в 20:51

В Подмосковье «ГАЗель» насмерть сбила 12-летнего подростка на питбайке

В поселке Рылеево Раменского муниципального округа Московской области произошла трагедия — грузовой автомобиль «ГАЗель» насмерть сбил 12-летнего подростка. Школьник находился за рулем питбайка — небольшого мотоцикла для езды по бездорожью. Видео с последствиями ДТП появилось в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

Предварительно известно, что школьник погиб от столкновения с «Газелью» на месте происшествия. Бригада скорой помощи работала на месте случившегося, но оказалась бессильна.

На кадрах видно, что авария произошла вблизи автобусной остановки. «Газель» была повернута к остановочному павильону. В нескольких метрах от нее на земле лежал питбайк и тело ребенка, накрытое черным пакетом.

В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы. Какое-либо решение будет принято позднее.

