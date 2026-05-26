Вызванный в МИД ФРГ посол России заявил, что чаша терпения России переполнена

Посол России в Германии Сергей Нечаев во время вызова в МИД ФРГ заявил, что ВС РФ ударили по военным объектам в Киеве после террористической атаки ВСУ по Старобельску в ЛНР, сообщает пресс-служба МИД РФ .

МИД ФРГ вызвал Нечаева 26 мая. Там до него довели позицию Берлина по поводу российских ударов возмездия в Киеве. Посол отверг претензии в атаках на гражданские объекты и указал, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным целям.

Нечаев прямо указал, что атака по киевским военным объектам была совершена после трагедии в Старобельске, где дроны ВСУ ударили по общежитию со студентами. В результате данного преступления киевского режима погиб 21 человек, а также пострадали еще 65.

Посол также выразил разочарование, что Берлин не прокомментировал и не нашел слов сочувствия в связи с данной трагедией.

«Посол России воспользовался возможностью, чтобы недвусмысленно довести до сведения германской стороны: чаша нашего терпения переполнена», — заявили в МИД РФ.

Нечаев во время вызова в МИД ФРГ также напомнил о рекомендации эвакуировать иностранных граждан и дипломатического персонала из Киева.

