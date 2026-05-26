Галицкий уехал из РФ по голландскому паспорту после изъятия имущества
Бизнесмен Александр Галицкий покинул территорию России, использовав для выезда паспорт гражданина Нидерландов. Это произошло после того, как суд принял решение об изъятии его имущества на сумму около 8 миллиардов рублей. На данный момент предприниматель находится за пределами страны, сообщает Telegram-канал «112».
Ранее суд уже признал законным обращение в доход государства ряда объектов недвижимости, принадлежавших бизнесмену. В их числе — здания в деревне Обушково Московской области, земельный участок площадью более трех тысяч квадратных метров, жилое строение в муниципальном округе Истра, а также квартира в центре Москвы. Кроме того, общая площадь его машино-мест составляет почти 70 квадратных метров.
Помимо недвижимости, под арест попали и счета коммерсанта. Основанием для таких мер стало признание судом экстремистской деятельности самого Галицкого и его инвестиционной корпорации Almaz Capital Partners. Информация об этом ранее уже публиковалась в СМИ.
Таким образом, на фоне судебных разбирательств и потери активов в России бизнесмен предпочел покинуть страну. Для выезда он использовал второй паспорт гражданина Нидерландов, что позволило ему беспрепятственно улететь. Дальнейшие планы Галицкого и его возможное возвращение в Россию остаются неизвестными.
