сегодня в 22:00

В Липецке при разборе мощного пожара нашли тело погибшего человека

В Липецке спасатели локализовали крупный пожар в частном жилом доме. Возгорание удалось сдержать на площади 600 квадратных метров, при разборе завалов спасатели нашли тело погибшего человека, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Сотрудники МЧС РФ продолжают проливку и разбор конструкций, чтобы полностью ликвидировать открытое горение. Во время пожара часть конструкции обрушилась.

Личность погибшего и обстоятельства, при которых он оказался в эпицентре огня, в настоящее время устанавливаются следователями. Информации о других пострадавших пока не поступало.

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов, сотрудники МЧС и следственных органов. Причины возгорания предстоит выяснить.

