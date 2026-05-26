В Бронницах «Жигули» столкнулись с автобусом и превратились в «мясо»

В городском округе Бронницы Московской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковой автомобиль «Жигули» и пассажирский автобус. Удар был такой силы, что легковушка буквально превратилась в груду металла — очевидцы в соцсетях пишут, что машину «смяло в мясо». Видео с места происшествия появилось в «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

Автобус, судя по кадрам с места аварии, пострадал значительно меньше.

В результате ДТП пострадал как минимум один человек. На видеозаписи, опубликованной очевидцами, видно, как сотрудники скорой помощи аккуратно погружают пострадавшего на носилки и госпитализируют. Кто именно находился в салоне автобуса и есть ли еще жертвы и пострадавшие, пока официально не сообщается.

На месте аварии оперативно работали несколько экстренных служб. Помимо медиков, к ликвидации последствий привлекались сотрудники Госавтоинспекции и МЧС России. Все обстоятельства случившегося выясняются.

