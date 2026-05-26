Несколько человек погибли после утечки химикатов на комбинате в США
Как минимум несколько человек погибли после утечки химикатов на комбинате в США, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.
Точное количество погибших неизвестно. Также известно, что есть пострадавшие.
Ранее на калифорнийском городе Гарден-Гров из-за утечки опасных веществ на заводе эвакуировали около 40 тыс. человек.
Утечка произошла на заводе GKN Aerospace: из-за перегрева метилметакрилата в резервуаре выросло давление, и тот начал выпускать токсичные пары.
