В Рязани возбудили дело после обнаружения тела 15-летней девочки

По факту убийства 15-летней девушки в Рязани возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Вечером 24 мая родители девушки вернулись в свою квартиру и обнаружили в одной из комнат мертвую дочь. На теле были признаки насильственной смерти.

Отмечается, что накануне семейная пара уехала из дома, оставив дочь и 17-летнего сына вместе.

Следователи проверяют на причастность к преступлению брата девушки.

Ранее 65-летний пенсионер из Амурской области праздновал день рождения, но что-то не поделил с сожительницей брата. Та сильно оскорбила именинника, а он в ответ забил ее кастрюлей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.