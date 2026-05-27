В Люберцах подросток на электросамокате сбил 4-летнего ребенка
В подмосковных Люберцах подросток на электросамокате сбил 4-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе СУ СК России.
Ребенок получил различные травмы.
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Ранее работу кикшеринговых компаний обсудили 20 мая на заседании общественной палаты городского округа Люберцы.
