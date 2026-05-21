В Люберцах ограничили работу кикшеринга после 18 ДТП

Работу кикшеринговых компаний обсудили 20 мая на заседании общественной палаты городского округа Люберцы. С 1 апреля сервисы краткосрочной аренды самокатов в округе ограничили из-за нарушений и роста числа ДТП, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник управления транспорта и организации дорожного движения Александр Бобылев сообщил, что в 2025 году в округе произошло 18 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Пострадали девять детей в возрасте от 12 до 16 лет, один взрослый погиб. В администрацию поступило 213 обращений по работе кикшеринга, из них 128 — по нарушениям парковки и 62 — по нарушениям ПДД. С начала 2026 года зафиксировано уже 166 жалоб.

В 2025 году администрация утвердила постановление, регламентирующее места парковки, максимальное количество самокатов и зоны запрета движения. По словам Бобылева, операторы требования не выполнили. С 1 апреля по решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения работу сервисов ограничили. Из зоны парковки и проката исключены Люберцы и Дзержинский, а также поселки Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, Островцы и Мирный. При нарушениях самокаты эвакуируют на территорию подведомственного учреждения.

«Возобновление работы возможно только после согласования с жителями и выполнения всех условий соглашения, включая ограничение движения в парках и скверах, парковку в утвержденных местах и соблюдение скоростного режима», — отметил Александр Бобылев.

Общественники решили создать рабочую группу совместно с Госавтоинспекцией и администрацией для мониторинга работы СИМ. Также планируется разработать программу обучения жителей, прежде всего молодежи, правилам дорожного движения.

Кроме того, на заседании приняли отставку председателя общественной палаты Петра Ульянова по личному заявлению. Новым председателем избрали почетного гражданина округа Андрея Шестакова, его заместителем стала Наталья Феоктистова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.