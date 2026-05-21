Королева ушла: 22-летняя девственница в Питере убила себя из-за отсутствия секса

В Санкт-Петербурге 22-летняя девушка покончила с собой из-за отсутствия интимной близости и проблем с самооценкой.

Петербурженка, известная как «Фемцел королева», считала себя некрасивой. Девушка решилась на отчаянный шаг, так как молодые люди отказывали ей в половой близости.

«Прошло много месяцев с времен моих последних попыток, я действительно отпустила всех. <…> Но мне особо не стало легче. Ведь то, что я забыла только сейчас никак не отменяет и не вычеркивает те страдания которые длились годами до этого», — писала девушка в своем Telegram-канале.

Петербурженка утверждала, что она «потратила лучшие годы своей жизни» на молодых людей, которые в итоге отказали ей в интимной близости.

«В возрасте 20+ лет некоторые люди уже женятся и заводят детей», — сокрушалась девушка.

По ее словам, из-за отказа в сексе якобы некрасивые девушки страдают «не пару дней или недель, а годами и десятилетиями».

«Алина (имя изменено — ред.) умерла. Информация полностью подтверждена, мы созванивались с ее отцом и сейчас ее семья переживает страшное горе», — говорится в последней публикации девушки в мессенджере.

