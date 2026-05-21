В Таиланде почти 5 месяцев искали россиянина, который оказался мертв

В Таиланде полиция долгое время искала россиянина-криптоинвестора, который погиб через два дня после пропажи. Найти его не могли из-за ошибки в фамилии, сообщает 78.ru .

Петербуржец Максим Г. жил в Таиланде около 2,5 лет. 24 декабря он уехал из дома на мопеде и пропал. Предварительно, 28 декабря мужчина выпал с 54-го этажа небоскреба.

Его тело тогда нашли, но полиция почему-то неправильно записала фамилию мужчины. Поэтому поиски петербуржца продлились еще несколько месяцев, хотя самого его уже не было в живых.

Установить личность погибшего удалось по документам. При этом его тело захоронили в братской могиле вместе с невостребованными телами. Теперь останки будут эксгумировать. Их кремируют и отправят на родину Максима.

