«Радиостанция Судного дня» передала 7 странных сообщений за день

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», за один день вышла в эфир семь раз, сообщает канал «УВБ-76 логи» .

Первое сообщение прозвучало в 07:09. Тогда в нем фигурировало слово «жестокаин». Затем, в 09:10, радиостанция передала слова «ляповнук», «блиноспас», «вруновал».

В 11:03 «Жужжалка» передала сообщение «королевна» и «братошик». В четвертом послании (15:38) прозвучали слова «акрофи», «круговизг», «рубаха», «абабколист».

В пятый раз в эфир радиостанция вышла в 15:48 со следующим сообщением: «НЖТИ 85460 ОСВЕЩЕНИЕ 0203 9028 ВОИНОЖУИР 0493 5160 СРЫВОЧИЖ 3137 4571 КНОПОПИОН 5709 1622».

В 18:10 прозвучало слово «маевка». Но самое странное послание было в 18:36: «ТОД3 У352 ДХГЕ 73216 05603 57488 ФАЙЛОКРАХ 5223 4071».

