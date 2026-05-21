Марат Башаров довел до слез молодую возлюбленную на шоу из-за ревности

51-летний телеведущий и актер Марат Башаров поссорился с молодой возлюбленной на проекте «Ставка на любовь». Он довел избранницу до слез из-за ревности, сообщает «СтарХит» .

В новой серии проекта кипят нешуточные страсти. Башаров приревновал Асю Борисову, которая младше него на 13 лет, к сопернику по шоу. Телеведущего не понравилась, что девушка отнеслась к тому с сочувствием.

«С тобой сидит твой человек, а ты беспокоишься о каком-то, блин, другом парне!» — сказал Башаров.

На этом фоне парочка разругалась. Девушка попыталась успокоить избранника и напомнила, что уделяет ему все свое внимание. Но телеведущего этот аргумент не устроил.

Обвинения расстроили возлюбленную Башарова. Она разрыдалась, не сдержав эмоций.

