«Да, я бомжую, и что?» Уфимская коуч ворует еду в Таиланде и живет на улице

Коуч по «денежным вибрациям» из Уфы ворует еду в Таиланде и живет на улице

Россиянка из Уфы, коуч по денежным вибрациям учила своих подписчиков «настраивать финансовые потоки», а в это же время скиталась по улицам Таиланда и снимала распаковки украденной еды, сообщает Baza .

Девушка весной 2025 года завела блог под псевдонимом, где публиковала советы, как узнать нарцисса, влюбить в себя «папика» и избавиться от СДВГ. За 10 тыс. рублей россиянка была готова провести личный сеанс, а за месяц терапии брала 85 тыс. рублей.

Осенью она отправилась на зимовку в Таиланд. Но деньги у блогерши быстро кончились, поэтому уфимке пришлось ночевать на улице и воровать еду. Но она решила похайпить и на этом.

Девушка рассказывала подписчикам, что живет под открытым небом, передвигается автостопом, занимается йогой. Кроме того, она снимала распаковки продуктов и вещей, которые украла в магазинах.

Она объясняла, что так хотела мотивировать подписчиков на выход из комфортной зоны и показать, какая бывает точка роста. Но при этом коуч нелестно высказывалась в их сторону: «А то вы живете, как г**** в прорубе в этой Уфе, тупые и жирные м***, вам нет оправданий!».

В итоге она захотела вернуться на родину и начала просить денег у фолловеров. Ей насобирали крупную сумму, которой хватило на оплату хостела, еды, а также на билет в Россию.

