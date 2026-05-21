«Соседская ОПГ» 10 лет терроризирует Чертаново, держа в «заложниках» парковку

Жильцы захватили парковку во дворе дома в Чертаново, чтобы другие соседи не ставили туда свои автомобили, сообщает Baza .

«Соседская ОПГ» терроризирует жильцов дома уже 10 лет. Они используют простую схему: днем занимают все парковочные места, ставя туда старенькие «Жигули», а вечером, по возвращении с работы, отгоняют их. Взамен старых авто члены «ОПГ» ставят свои настоящие машины.

«Владельцы» захваченной парковки поясняют, что что они — московская коренная интеллигенция. По их словам, раньше здесь жили и парковались их бабушки и дедушки, а теперь «отовсюду понаехали» новые молодые соседи, которые стали претендовать на парковку.

Жильцы взбунтовались против «молодой крови» и решили проблему «автомобильной шеренгой». Из-за этого у них часто возникают конфликты с соседями. Но те не могут вызвать полицию или эвакуатор, так как никакой закон по сути не был нарушен.

