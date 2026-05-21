«Выбил зуб»: неадекват набросился на екатеринбурженку из-за просьбы отогнать авто
Неизвестный избил 58-летнюю жительницу Екатеринбурга после вежливой просьбы перепарковать автомобиль, сообщает E1.RU.
Инцидент произошел 19 мая на парковке ТЦ «Дирижабль» на улице Академика Шварца.
По словам родственницы пострадавшей, женщине не удалось выехать с парковки из-за другого автомобиля. Она вышла из машины, подошла к водителю и попросила мужчине немного отъехать. Однако он пришел в ярость и избил женщину, после чего скрылся.
«Сначала он начал плевать в нее из открытого окна своей машины, затем вышел, выбил ей зуб и вывихнул палец. Он пнул ее ногой в живот, она закрылась рукой, получила по пальцам. После этого всего водитель сел в свою машину и уехал», — рассказала собеседница агентства.
Пострадавшая написала заявления в полицию. Эксперты оценили вред здоровью средней тяжести. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личность нападавшего.
