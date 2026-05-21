Россиян приглашают подать заявку на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ

Прием заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ продлится до 24 мая 2026 года на сайте премия.мывместе.рф , сообщает пресс-служба ФАДН РФ .

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ — главная премия социальных проектов, реализуемая при поддержке президента Российской Федерации. Ее цель — признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив. направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире.

Ежегодно в Премии принимают участие волонтеры, наставники, представители бизнеса и некоммерческих организаций, а с 2024 года участниками также могут стать субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

В шестом сезоне в рамках Национального трека установлены четыре основные категории: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория».

В Год единства народов России особое внимание уделяется проектам, направленным на укрепление единства народов России, сохранение исторической памяти, развитие культуры, образования и гражданской идентичности.

В числе ключевых номинаций:

«Сила единства» — для инициатив, направленных на развитие межнационального диалога и укрепление общероссийского единства;

«Страна возможностей» — для проектов в сфере культуры, патриотического воспитания, наставничества, образования и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.

Победителей ждут образовательные программы, поддержка экспертов и наставников, возможности для масштабирования проектов и участие в крупнейших федеральных мероприятиях.

