Россиян приглашают подать заявку на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ
Прием заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ продлится до 24 мая 2026 года на сайте премия.мывместе.рф, сообщает пресс-служба ФАДН РФ.
Международная Премия #МЫВМЕСТЕ — главная премия социальных проектов, реализуемая при поддержке президента Российской Федерации. Ее цель — признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив. направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире.
Ежегодно в Премии принимают участие волонтеры, наставники, представители бизнеса и некоммерческих организаций, а с 2024 года участниками также могут стать субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.
В шестом сезоне в рамках Национального трека установлены четыре основные категории: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория».
В Год единства народов России особое внимание уделяется проектам, направленным на укрепление единства народов России, сохранение исторической памяти, развитие культуры, образования и гражданской идентичности.
В числе ключевых номинаций:
- «Сила единства» — для инициатив, направленных на развитие межнационального диалога и укрепление общероссийского единства;
- «Страна возможностей» — для проектов в сфере культуры, патриотического воспитания, наставничества, образования и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.
Победителей ждут образовательные программы, поддержка экспертов и наставников, возможности для масштабирования проектов и участие в крупнейших федеральных мероприятиях.
