Жительница Камчатки получила 2 года условно, застукав мужа с любовницей

В Камчатском крае 49-летняя местная жительница получила два года условно, застукав гражданского мужа с любовницей. Женщина сняла момент измены на видео и получила срок за распространение порно в Сети, сообщает Mash .

В Велесову ночь («Славянский хэллоуин») Татьяна из Петропавловска-Камчатского выпивала дома с гражданским мужем и общей знакомой. На следующий день она застукала возлюбленного за изменой в собственной гостиной.

Оскорбленная Татьяна записала голосовое сообщение мужу любовницы, но мужчина потребовал видео в качестве доказательства. Женщина сняла шесть роликов и вместе с фото отправила ему в мессенджер.

Суд признал Татьяну виновной в распространении порноматериалов в интернете. В ходе заседания женщина утверждала, что действовала лишь «из злости и обиды». Татьяне назначили наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком, конфискации смартфона и оплаты судебных издержек (36 тыс. рублей).

