Валеев заявил, что удаленка при угрозе БПЛА зависит от работодателя

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев сообщил, что переход на удаленную работу при угрозе атаки БПЛА возможен только по решению работодателя.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев пояснил, что действующее трудовое законодательство и закон о госслужбе позволяют сотрудникам обратиться к работодателю с просьбой о переводе на дистанционный формат.

«Действующий кодекс законов о труде и закон о госслужбе позволяет в принципе обращаться к администрации с просьбой о работе по удаленному режиму, но вопрос в любом случае на усмотрение работодателя. Если он считает возможным, то он может дать это разрешение», — пояснил Эрнест Валеев в эфире радио Sputnik.

Депутат подчеркнул, что решение о введении особого режима принимает не работодатель, а государственные органы. В случае введения режима чрезвычайной ситуации работодатель обязан будет отреагировать.

«Ни по одному из городов страны не знаю такой ситуации, которая бы настолько угрожающая была, чтобы администрация была вынуждена давать удаленный режим работы своим работникам», — заключил эксперт.

