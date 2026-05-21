Аэропорт Домодедово временно обслуживает рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово начал работать с ограничениями. Из-за этого возможны изменения в графике полетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

На данный момент авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

При этом на столицу продолжают лететь беспилотники. Как сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере МАКС в период с 18:00 до 23:00 мск, силы противовоздушной обороны уничтожили три дрона на подлете к Москве.

