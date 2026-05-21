Александр Вакуленко: открытки объединяют людей на расстоянии

Книжный салон стартовал в Петербурге 21 мая в 12:00. Главной темой 2026 года стал Год единства народов России. На центральном арт-объекте в буквах русского алфавита представлены 190 национальностей, проживающих в стране.

Евгений Разумишкин принял участие в работе «Литературной почты» и рассказал о своей традиции отправлять открытки с крупных событий.

«Отправляю сегодня открытку родителям, у меня традиция – так делать со всех значимых мероприятий и из путешествий. Сегодня это особенно приятно, так как всегда очень любил Книжный салон, очень нравится выбирать книги общаться с писателями, иллюстраторами», – поделился вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

Он также отметил, что бумажная почта сохранится, хотя пользователей станет меньше. По его словам, в книгах и письмах остается живая эмоция, которую невозможно заменить.

Программа салона включает юбилейные даты: 200 лет со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина, 225 лет Владимиру Далю и 135 лет Михаилу Булгакову.

Проект поддерживает «Почта России».

«Почта России» поддерживает проект «Литературная почта» уже не первый год. Для нас это добрая традиция – дарить жителям и гостям Санкт-Петербурга возможность бесплатно отправить открытки из самых красивых мест города, с тех знаковых, любимых и популярных мероприятий, которыми славится Северная столица. Ежегодно десятки тысяч таких теплых посланий разлетаются по всей России. И каждый раз мы видим, какую радость и приятное волнение вызывает у людей возможность получить красочную, подписанную от руки открытку. Это не просто письмо, это частичка Петербурга, эмоции и искреннее внимание, которые объединяют сердца даже на расстоянии», – прокомментировал директор группы регионов «Почты России» Александр Вакуленко.

