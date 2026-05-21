Лагеря Крыма примут 74 тыс детей в 2026 году

Крымские детские лагеря расширяют инфраструктуру и делают ставку на живое общение без гаджетов. В 2026 году они планируют принять около 74 тыс. детей, сообщает « Крымский журнал ».

Традиция детского отдыха в Крыму берет начало в начале XX века. В 1906 году врач Владимир Лапидус открыл в Ялте первый «детский курорт на морском пляже». Позже в Ай-Даниле и Евпатории появились климатические колонии и лечебные пляжи. В 1936 году Евпаторию официально утвердили как детский курорт РСФСР.

Сегодня на полуострове работают 41 организация детского отдыха, рассчитанная почти на 19,6 тыс. мест. В 2025 году лагеря приняли более 103,7 тыс. детей, из них 66,5 тыс. — из других регионов. К сезону 2026 года откроются 33 лагеря, 13 из них частные.

Одним из крупнейших объединений остается «Солнечная Таврика» — четыре лагеря и 3460 мест размещения. В 2025 году здесь отдохнули 13 772 ребенка.

«Моя задача — сохранить «Солнечную Таврику» и сделать ее такой, чтобы сюда хотелось возвращаться», — сказала директор Людмила Ермакова.

По ее словам, объединение модернизирует корпуса и спортплощадки за счет собственных средств.

«Мы зарабатываем сами и вкладываем в развитие. Без этого нельзя удержать людей и привлечь детей», — отметила Ермакова.

В лагерях ограничили использование телефонов: два часа вечером отводят на связь с родителями. Остальное время дети проводят в общении, на репетициях и соревнованиях.

«Дети объединяются, начинают чувствовать команду, включаются в процесс и не хотят уезжать», — подчеркнула директор.

По оценке организаторов, именно живое взаимодействие и насыщенный ритм смены формируют опыт, к которому многие стремятся вернуться.

